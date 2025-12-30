پخش زنده
امروز: -
مراسم بزرگداشت یوم الله نهم دی، روز «بصیرت و میثاق امت با ولایت»، با حضور پرشور مردم ولایتمدار این شهر و مسئولان استانی و محلی در مسجد جامع رضوانشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم بزرگداشت یوم الله نهم دی سالروز حماسه بصیرت ملت ایران در سال ۱۳۸۸، صبح امروز با حضور فرماندار، امام جمعه، فرمانده سپاه و جمع کثیری از اقشار مختلف مردم در مسجد جامع رضوانشهر برگزار شد.
آیتالله علی کاظمی گیلانی نماینده گیلان در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: جالب است که بسیاری از خبرنگاران، دانشمندان و سیاستمداران خارجی به فضل رهبری، دانش عمیق و پدری حکیمانه ایشان اعتراف میکنند و آرزوی داشتن چنین رهبری را دارند، اما متأسفانه برخی عوامل منافق داخلی قدر این نعمت بزرگ را نمیدانند.
وی در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، باید از دولت آقای پزشکیان حمایت کرد، اما رئیسجمهور و دولت نیز باید برای مهار فشارهای اقتصادی و کنترل قیمتها چارهاندیشی جدی کنند و مردم را از این فشارها نجات دهند.