به مناسبت میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام، ۱۰ رام قطار فوقالعاده حومهای در مسیر رفت و برگشت تهران–قم–جمکران برای روزهای ۱۲ و ۱۳ دی برنامهریزی شده است. این اقدام ظرفیت حمل مسافر را در این ایام حدود ۳۲۰۰ صندلی افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید ارجونی، مدیرکل راهآهن قم، با تبریک اعیاد ماه رجب و میلاد حضرت امیرالمؤمنین علی علیهالسلام اعلام کرد: در راستای تسهیل سفرهای زیارتی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها و مسجد مقدس جمکران، ۱۰ رام قطار فوقالعاده حومهای علاوه بر قطارهای برنامهای در محور تهران–قم–جمکران اختصاص یافته است.
وی افزود: این قطارهای فوقالعاده در کنار ۱۰ رام قطار برنامهای روزانه، در مجموع حدود ۳۲۰۰ صندلی جدید برای جابهجایی زائران در این ایام فراهم کردهاند. ارجونی تأکید کرد: «قطارهای اختصاصی این ایام مبارک به صورت کوپل اعزام میشوند تا امکان جابهجایی تعداد بیشتری از مسافران فراهم شده و تراکم در بخش ریلی کاهش یابد.»
جزئیات حرکت قطارهای فوقالعاده به شرح زیر است:
مدیرکل راهآهن قم همچنین از اعزام ویژه به مقصد جمکران خبر داد و افزود: قطار جمکران به شماره ۱۲۲ روز ۱۱ دی ساعت ۱۴ از تهران به مقصد جمکران به صورت کوپل اعزام میشود و حرکت برگشت آن از ایستگاه جمکران راهآهن قم ساعت ۲۳:۵۵ خواهد بود.
ارجونی در پایان تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح، تسهیل سفرهای زیارتی، کاهش ترافیک جادهای و ارتقای ایمنی سفر هموطنان در ایام پرتقاضای زیارتی است.