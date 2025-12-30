پخش زنده
امروز: -
وزش باد متوسط همراه با تاثیر گرد و خاک عراقی برای جنوب غرب خوزستان پیش بینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ هواشناسی استان خوزستان درباره وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی از امشب تا اواسط وقت فردا چهارشنبه در نیمه شمالی و شرقی وجادههای مواصلاتی استان هشدار داد.
بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواخر وقت امروز استان را تحت تاثیر سامانه بارشی نشان میدهد که سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظهای در نیمه شمالی و شرقی و بارش برف در ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در نقاط مستعد خواهد شد.
همچنین در قسمتهای غربی، جنوبی و مرکزی وزش باد بصورت متوسط تا شدید همراه با تاثیر گرد و خاک عراقی پیش بینی میشود.
تا روز پنجشنبه شاهد کاهش محسوس دما در کل استان و یخ زدگی سطح زمین در مناطق شمالی و شرقی استان خواهیم بود.
در این ایام وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی بویژه در جادههای مواصلاتی استان سبب کاهش دید افقی خواهد شد. شمال خلیج فارس نیز تا اواسط وقت فردا مواج و گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق پیش بینی میشود. موج بارشی بعدی از اواسط روز پنجشنبه استان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
در شبانه روز گذشته آغاجاری با دمای ۲۱.۷ و دهدز با دمای ۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.