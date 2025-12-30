مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل گفت: حمایت شهرداری اردبیل از پروژه‌های گردشگری و ارائه تخفیف در صدور پروانه برای این حوزه می‌تواند موجب رونق سرمایه‌گذاری گردشگری باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلیل جباری ۹ دی در دیدار با شهردار اردبیل گفت: حمایت شهرداری اردبیل از پروژه‌های گردشگری و ارائه تخفیف در صدور پروانه برای این حوزه می‌تواند موجب رونق سرمایه‌گذاری گردشگری باشد.

وی افزود: در این راستا و براساس مذاکرات انجام شده انتظار داریم با همکاری و همراهی شورای شهر و شهرداری اردبیل شاهد حذف هزینه پروانه ساخت برای هتل‌های پنج ستاره و ارائه تخفیف به سایر پروژه‌های گردشگری در شهر اردبیل باشیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل تاکید کرد: به منظور تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری تلاش می‌کنیم مسیر سبزی را برای پروژه‌های این حوزه تعریف کنیم تا به دور از بروکراسی‌های اداری و با همکاری همه نهاد‌های مرتبط این مسیر در کمترین زمان طی شود.

شهردار اردبیل هم در این دیدار گفت: حفاظت از میراث ماندگار شهر اردبیل برای آیندگان از اولویت‌های اساسی شهرداری در اقدامات خود است و در این راستا برنامه‌های مختلفی در دست اجرا قرار دارد.

محمود صفری افزود: تملک بنا‌های تاریخی مانند خانه ستوده و بازسازی آنها و همچنین اقداماتی مانند تملک باغ شریعت در داخل شهر اردبیل و حفظ آن برای آیندگان از جمله اقداماتی است که در این راستا انجام شده است.

وی تاکید کرد: همچنین در راستای رونق گردشگری شهر اردبیل اقدامات مختلفی را انجام داده و یا در دستور کار داریم که از آن جمله می‌توان به پروژه ساماندهی رودخانه بالیخلو به عنوان یک جاذبه داخل شهری و توجه به سیما و منظر شهری با ساماندهی وانت‌بار‌های میوه‌فروشی اشاره کرد.

شهردار اردبیل همچنین با اعلام آمادگی شهرداری برای حضور در نمایشگاه گردشگری تهران، ادامه داد: معافیت هتل‌های پنج ستاره از پرداخت هزینه پروانه ساخت یکی از مشوق‌های ما برای حوزه سرمایه‌گذاری گردشگری است که این هفته در شورای شهر مطرح خواهیم کرد و ارائه این مشوق به همراه جاذبه‌های گردشگری شهری در نمایشگاه تهران اتفاق می‌افتد.

صفری تصریح کرد: همچنین ما در شهرداری اردبیل و در راستای تعامل با میراث‌فرهنگی جهت حفظ هویت شهری و تاریخی اردبیل، با تشکیل کمیته نما از اجرای نما‌های غیربومی و غیراصیل در سطح شهر جلوگیری خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم نما‌های اصیل را جهت زیباسازی منظر شهری اجرا کنیم.