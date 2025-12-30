رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی کشور گفت: با همکاری صنعت سیمان تامین انرژی در این صنعت به بورس انرژی منتقل می‌شود و قیمت گذاری دستوری نیز در صنعت سیمان اصلاح خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، سقاب اصفهانی با بیان اینکه سیستم فناوری صنایع سیمان را نیز باید ارتقا دهیم، افزود: در این خصوص می‌توان با اصلاح فرایند توسعه فناوری بهره‌وری را افزایش داد و دولت نیز موظف است که امکان واردات فناوری صنعت سیمان به کشور را تسهیل کند.

گزارش از فرج اله محمدپور خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما