وزارت امور خارجه با صدور بیانیهای؛ در پاسخ به اقدام خصمانه کانادا، نیروی دریایی این کشور را به عنوان سازمان تروریستی، معرفی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ متن این بیانیه که در قبال تصمیم غیرقانونی دولت کانادا در برچسب زنی به بخشی از نیروهای مسلح کشورمان در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۴ منتشر شده، به این شرح است:
از آنجا که دولت کانادا، خلاف اصول بنیادین حقوق بینالملل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که یکی از ارکان نیروهای مسلح رسمی کشور شناخته میشود یک نهاد تروریستی معرفی کرده است، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل عمل متقابل و مستند به ماده ۷ قانون «اقدام متقابل در برابر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمان تروریستی توسط آمریکا» مصوب سال ۱۳۹۸ که تصریح میکند «کلیه کشورهایی که به هر نحو از تصمیم ایالات متحده آمریکا مبنی بر اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهعنوان سازمان تروریستی تبعیت یا حمایت نمایند، مشمول عمل متقابل میشوند»، نیروی دریایی کانادا (Royal Canadian Navy) را مشمول قانون مذکور و مفاد آن میداند و از این رو، در چارچوب اقدام متقابل، آن را بهعنوان یک سازمان تروریستی شناسایی و اعلام میکند.