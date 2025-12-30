همزمان با فرارسیدن یوم‌الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، زنگ بصیرت و مقاومت به صورت هماهنگ در مدارس استان گلستان نواخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ این آیین با هدف تبیین اهمیت بصیرت، دشمن‌شناسی و پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار گردید.

در این مراسم که با حضور مدیران، معلمان و دانش‌آموزان برگزار شد، بر نقش آگاهی، هوشیاری و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه تأکید شد.

نواختن زنگ بصیرت نمادی از بیداری نسل نوجوان و جوان در برابر توطئه‌های دشمنان و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان بود.