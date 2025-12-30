پخش زنده
امروز: -
بیست و پنجمین دوره اعتکاف بزرگ جوانان با استقبال بی سابقه در شیراز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، احد پاریابی، معاون فرهنگی کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز گفت: اعتکاف بزرگ جوانان امسال با استقبال گستردهای روبهرو شد و برای نخستین بار ثبتنام بهصورت اینترنتی همراه با قرعهکشی انجام گرفت که در نهایت ۸ هزار نفر موفق به ثبتنام شدند.
وی با اشاره به ترکیب جمعیتی معتکفان افزود: بیش از ۷۸ درصد شرکتکنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند که نشاندهنده پیوند عمیق نسل جدید با این آئین معنوی است.
پاریابی گفت: این مراسم همزمان با روز پدر و جشن میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین (ع) آغاز میشود و در طول سه روز، برنامههایی همچون سخنرانیهای معرفتی، محافل قرآنی و برگزاری اعمالام داوود پیشبینی شده است.
وی با اشاره به گستردگی فعالیتهای اجرایی و فرهنگی این رویداد گفت: حدود ۹۰۰ نفر از نیروهای اجرایی، فرهنگی و پشتیبانی در برگزاری این مراسم مشارکت دارند و از دو ماه گذشته اقدامات لازم برای آمادهسازی زیرساختهای مسجد شهدا را آغاز کرده است.
معاون فرهنگی کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز افزود: برای سه شبانهروز مراسم، وعدههای سحری و افطاری با مشارکت خیرین و نهادهای مختلف تدارک دیده شده و هزینه ثبتنام امسال با حمایت بانیان خیر، ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد که پس از واریز، کارت ورود برای شرکتکنندگان صادر شده است.