در بیانیه ای مردم انقلابی قم بر جایگاه میراث فقهی امام راحل (ره) به عنوان امتی مقدس و عمود خیمه استقلال کشور در برابر طوفان‌ها تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بیانیه با تشریح دیدگاه‌های مقتدای حکیم و فرزانه انقلاب، حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، تبعیت از منویات معظم‌له را فصل‌الخطاب عبور از فتنه‌ها و یگانه طریق صیانت از هویت شهدا دانست.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع، ضمن گرامیداشت حماسه ماندگار مقاومت و پیروزی در جنگ تحمیلی، حمایت مطلق خود را از جمهوری اسلامی ایران و مجاهدین در لبنان و یمن اعلام و جنایات رژیم آپارتاید صهیونیستی را محکوم کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه با بیان این که «نظام سیاسی و اقتصادی با یکدیگر گره خورده‌اند»، از قوای سه‌گانه تقاضا شد با نگاه و تکیه بر توان داخلی، با تورم مبارزه کرده و با تدبیر، نظام اقتصادی را برای حضور مؤثر و پاسخگویی به مردم سامان دهند.

حمایت از طرح‌های اجتماعی کارآمد، صیانت از فرهنگ عفاف و حجاب، و حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی به عنوان مطالبه‌ای عمومی و خاکریزی استراتژیک مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین با بهره‌گیری از فضای معنوی اعتکاف و تقارن این ایام، بر تربیت نسلی مؤمن و بصیر تأکید و از متولیان فرهنگی خواسته شد با تمرکز بر نخبگان، زمینه‌ساز شکوه تمدن نوین اسلامی و حفظ هویت دینی در برابر تکانه‌های عصر جدید باشند.