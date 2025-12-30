به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان پلدشت گفت: دیشب بر اثر بارش برف و وجود کولاک در محور پلدشت به سدارس به ده خودروی گرفتار شده امداد رسانی شد.

جواد علی اکبری گفت: به دنبال بارش برف و کولاک شدید و تماسی که مردم با جمعیت هلال احمر گرفتند امدادگران جمعیت هلال احمر به این محور اعزام و به خودرو‌های گرفتار شده امدادرسانی کردند.

وی گفت: نجاتگران جمعیت هلال احمر در آماده باش کامل بوده و برای ارائه خدمات امدادی و خدمات رسانی در صورت بروز حوادث احتمالی در محور‌های مواصلاتی شهرستان حضور فعال دارند.