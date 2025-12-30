پخش زنده
،در پی ناپایداری شرایط جوی و به منظور صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی فردا چهار شنبه همه ادارات و موسساات دولتی و مراکز اموزشی تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، استانداری کرمان اعلام کرد:در پی ناپایداری شرایط جوی و به منظور صرفهجویی در مصرف انرژی و کاهش ناترازی انرژی، کلیه ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، مراکز آموزشی، دانشگاهها، شعب بانکها و بیمهها در استان کرمان روز چهارشنبه دهم دیماه تعطیل خواهند بود.
بر اساس این تصمیم، شهرداریهای استان نیز تعطیل خواهند بود، اما واحدهای عملیاتی و فوریتهای شهرداری، مراکز امدادی و درمانی و امتحانات دانشگاهها و مقاطع یازدهم و دوازدهم مشمول این تعطیلی نیست