مراسم گرامیداشت ۹ دی در میاندوآب برگزار شد
مراسم گرامیداشت یومالله ۹ دی با حضور مسئولان، روحانیون و اقشار مختلف مردم در شهرستان میاندوآب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی در این مراسم گفت: ۹ دی نماد بصیرت، آگاهی و حضور بهموقع مردم در دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
حجتالاسلام امامی افزود: مردم ایران در ۹ دی با تبعیت از ولایت فقیه، توطئههای دشمنان را خنثی کردند و بار دیگر وفاداری خود به نظام و آرمانهای امام راحل (ره) را به نمایش گذاشتند.
وی تصریح کرد: زنده نگه داشتن حماسه ۹ دی، تقویتکننده وحدت ملی و عامل مهمی در افزایش بصیرت نسل جوان در برابر جنگ نرم دشمن است.
حجتالاسلام حمید حسنزاده امام جمعه میاندوآب نیز در این مراسم گفت: ۹ دی تجلی بصیرت، دشمنشناسی و حضور هوشمندانه مردم در صحنههای حساس انقلاب اسلامی است.
وی افزود: ملت ایران در این روز تاریخی با ایستادگی و تبعیت از ولایت فقیه، بار دیگر نشان دادند که اجازه نخواهند داد دشمنان با فتنهگری و ایجاد تفرقه، به نظام اسلامی ضربه بزنند.
امام جمعه میاندوآب تصریح کرد: حفظ و تبیین دستاوردهای حماسه ۹ دی وظیفهای همگانی است و باید با روشنگری و آگاهیبخشی، این روحیه انقلابی به نسلهای آینده منتقل شود.