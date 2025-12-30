پخش زنده
رئیس سازمان چای کشور گفت: صادرات چای ایرانی نسبت به سال گذشته ۳۸ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حبیب جهانساز با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۱۱ هزار و ۲۹۱ تن چای به کشورهای دیگر صادر شده، اظهار داشت: این رقم ۳۸ درصد نسبت به پارسال افزایش داشته و صادرات این میزان چای ایرانی حدود ۱۳ میلیون دلار ارز آوری داشته است.
رئیس سازمان چای افزود: در این مدت واردات نیز براساس نیاز واقعی انجام شده و حدود ۴۲ هزار تن در هشت ماه گذشته وارد کشور شده است.
وی تأکید کرد: اولویت اصلی ما تأمین بازار داخلی و حمایت از مصرفکنندگان است، اما بخشی از تولید با مزیت صادراتی نیز به بازار خارجی عرضه میشود. اقدامات دولت، از جمله تأسیس صندوق تخصصی چای، تأمین نقدینگی و کنترل واردات، موجب ساماندهی صنعت چای شده است.
جهانساز در ادامه به اقدامات حمایتی دولت اشاره کرد: برای نیمه دوم سال، خرید تضمینی برگ سبز چای انجام میشود و تسهیلاتی برای چایکاران و کارخانهها فراهم شده است. تاکنون ۴۹۲۷ پرونده وام جاری به مبلغ ۳۲ میلیارد تومان و ۲۲۸۶ پرونده بیمه برای باغات چای ثبت شده است.
وی افزود: توزیع کود برای باغات آغاز شده و تسهیلات سرمایهای برای احیا و بهسازی کارخانهها از طریق سه بانک بالغ بر ۷۹ میلیارد تومان پرداخت شده است. مجموع تسهیلات اعطایی برای سرمایه در گردش و احیا بالغ بر ۲۱۳ میلیارد تومان است.