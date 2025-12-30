پخش زنده
امروز: -
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: تمهیدات لازم در سطح کشور و استان اردبیل برای برگزاری الکترونیکی هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اندیشیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ابراهیم امامی در نشست ستاد انتخابات استان اردبیل اظهار کرد: با توجه به آغاز ثبتنام داوطلبان از ۲۱ دی، لازم است همه موضوعات پشتیبانی و پیشبینیهای لازم برای برگزاری مطلوب این انتخابات مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مستقل بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و عدم همزمانی آن با انتخاباتی دیگر، بر ضرورت برنامهریزی برای جلب مشارکت و حضور مردم در آن تأکید کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به تلاش دشمنان برای تأثیرگذاری بر کاهش مشارکت مردم، تولید محتوای رسانهای و فعالیت هدفمند در فضای مجازی برای دعوت مردم به حضور گسترده و باشکوه در انتخابات را دارای اهمیت دانست.
امامی با اشاره به اقدامات انجامگرفته در استان در سایه هماهنگی و همافزایی مسؤولان، از جمله تکمیل پروژههای مهم زیرساختی، بر ضرورت تبیین اقدامات انجامشده، رفع مشکلات مردم و افزایش رضایتمندی اقشار مختلف تأکید کرد.
وی رعایت اصل بیطرفی، جلب مشارکت عمومی و دعوت از احزاب و گروههای مختلف برای حضور در انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را یادآور شد و استفاده از افراد توانمند در هیأتهای اجرایی و نظارت انتخابات را ضروری دانست.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل گفت: همزمان با سراسر کشور، تمهیدات و هماهنگیهای لازم در استان اردبیل برای برگزاری الکترونیکی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اندیشیده شده است.
گفتنی است در این نشست، اعضای کمیتههای مختلف ستاد انتخابات استان گزارشی از اقدامات انجامگرفته ارائه کرده و برنامهها و دیدگاههای خود را برای برگزاری هرچه پرشور انتخابات شوراها مطرح کردند.