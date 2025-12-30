پخش زنده
مدیر مجتمع مس سونگون از پیشرفت ۶۰ درصدی طرح کاتد مس با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن و اجرای عملیات نصب تجهیزات سنگین کارخانه اکسیژن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما و به نقل از شرکت ملی مس، مدیر مجتمع مس سونگون ورزقان اعلام کرد: کارخانه اکسیژن بهعنوان یکی از بخشهای مهم طرح احداث کارخانجات کاتد مس سونگون، نقش حیاتی در تأمین اکسیژن مورد نیاز کارخانه ذوب ایفا میکند.
اصغر باقریان با اشاره به پیشرفت کلی ۶۰ درصدی طرح افزود: این طرح شامل شش مجموعه کارخانه مستقل شامل ذوب، اسید سولفوریک، اکسیژن، پالایشگاه، فلوتاسیون سرباره و یوتیلیتی است که بهصورت یکپارچه طراحی شدهاند.
وی درباره کارخانه اکسیژن توضیح داد: این واحد با ظرفیت تولید سالانه ۳۲ هزار مترمکعب اکسیژن خالص، محصولات جانبی آرگون و نیتروژن نیز تولید میکند.
باقریان تأکید کرد در بخش کلدباکس — قلب کارخانه — عملیات نصب ساختارها، برجهای اصلی و مبدلهای حرارتی سنگین در حال انجام است و بخش عمده تجهیزات نصب شدهاند.
مدیر مجتمع مس سونگون در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این عملیات، زیرساختهای کارخانه ذوب را تکمیل و وابستگی به تأمین خارجی گازهای صنعتی را کاهش میدهد.