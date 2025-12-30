دستگیری عوامل نزاع دستهجمعی در کوهدشت
فرمانده انتظامی کوهدشت از دستگیری شش عامل نزاع دستهجمعی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده انتظامی کوهدشت گفت: به دنبال اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره نزاع دستهجمعی در یکی از مناطق کوهدشت، بلافاصله مأموران انتظامی این شهرستان برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
سرهنگ علی امانی افزود: پس از حضور مأموران در محل مشاهده شد که چند نفر به علت اختلافات قبلی با هم درگیر که موجب ایجاد تنش و برهمزدن آسایش اهالی آن منطقه شدهاند.
فرمانده انتظامی کوهدشت، کرد: با حضور بهموقع و مقتدرانه پلیس شش نفر از عوامل اصلی نزاع دستهجمعی دستگیر و سهتیغه شمشیر و چوبدستی از منازعان کشف شد.
سرهنگ امانی با اشاره به اینکه دستگیری منازعین رضایتمندی مردم را در پی داشته است، تصریح کرد: پلیس با حضور ضربتی در صحنه و انجام پیگیریهای لازم برای دستگیری عاملان جرم و ناامنی، با جدیت با افرادی که بخواهند نظم و امنیت جامعه را خدشهدار کنند برابر قانون برخورد میکند.