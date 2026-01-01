به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، معاون قضایی دادگستری استان سمنان در امور دادگاه‌های صلح و شورا‌های حل اختلاف، از حصول صلح و سازش و اخذ رضایت بی‌قید و شرط شاکی در یک پرونده کیفری قابل مصالحه، پس از جبران خسارت ۲ میلیارد تومانی خبر داد.

حسین شکوری با بیان اینکه این پرونده در شعبه دوم شورای حل اختلاف شهر بسطام رسیدگی شد گفت: در این پرونده، فردی که از وی شکایت شده بود ؛ ضمن ابراز ندامت از رفتار سوء خود و با جبران کامل خسارت وارده به شاکی به مبلغ ۲ میلیارد تومان، رضایت کامل و بی‌قید و شرط وی را جلب کرد و پرونده در نهایت با صلح و سازش مختومه شد.

معاون قضایی دادگستری استان سمنان با اشاره به اجرای پویش «به کرامت فاطمی و گذشت علوی می‌بخشم» افزود: این پویش که با هدف ترویج فرهنگ گذشت، مدارا و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات در حوزه‌های قضایی استان سمنان در حال اجراست و در قالب این پرونده هم شاکی پس از جبران خسارت از حق خود برای مجازات متهم گذشت کرده است.

شکوری با تأکید بر نقش برنامه‌ریزی هدفمند در موفقیت این پویش‌ها تصریح کرد: این پویش ها زمینه‌ساز توسعه جایگزین‌های مناسب در رسیدگی‌های قضایی و تقویت رویکرد صلح‌محور در فرآیند دادرسی‌هاست.