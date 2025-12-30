به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در هفته هشتم لیگ برتر واتر پلو تیم پالایش نفت آبادان در استخر جهان آرای خرمشهر میزبان تیم نفت و گاز امیدیه صدرنشین لیگ برتر بود.

تیم پالایش نفت آبادان در نیمه نخست بازی را به حریف قدرتمند خود واگذار کرد، اما شاگردان فرزاد کنعانی توانستند با حفظ روحیه و تمرکز بر بازی در لحظات پایانی شکست را با برد عوض کنند و نخستین شکست نفت امیدیه را به میهمان خود تحمیل کنند.

با این برد تیم پالایش نفت آبادان ۱۱ امتیازی شد و هفته آینده باید از نفت و گاز گچساران پذیرایی کند.