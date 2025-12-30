پخش زنده
امروز: -
«برنامه ملی گذر (ترانزیت)» امروز با تمرکز بر تحقق سالانه ۴۰ میلیون تن ترانزیت زمینی و تقویت پیوندهای تجاری با کشورهای همسایه، بهطور رسمی توسط ستاد ملی گذر مرز به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) در جلسه اخیر خود، سند «برنامه ملی گذر (ترانزیت)» را بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تصویب و به دستگاههای عضو ابلاغ کرد. این سند بهعنوان نقشه راه جامع کشور در حوزه ترانزیت کالا، اهداف، راهبردها و الزامات توسعه را مشخص میکند.
این مصوبه ۱۰ مادهای که رئیس جمهوری ریاست آن و وزارت راه و شهرسازی (بهعنوان دبیر ستاد) مسئولیت نظمبخشی و پایش فعالیتها را بر عهده دارد، مفاهیم کلیدی و چارچوب مفهومی ترانزیت را تعریف میکند.
اهداف کلیدی و راهبردهای سند:
چشمانداز سند بر نقشآفرینی مؤثر ایران در عرصه ترانزیت جهانی تأکید دارد. اهداف کلیدی این برنامه شامل تحقق سالانه ۴۰ میلیون تن ترانزیت زمینی کالا تا پایان برنامه هفتم، افزایش سهم ترانزیت در رشد اقتصادی و تقویت پیوندهای تجاری با کشورهای همسایه و منطقه است. راهبردهای اصلی نیز بر توسعه دیپلماسی اقتصادی، ایجاد مدیریت یکپارچه و هوشمند، تکمیل کریدورهای جادهای و ریلی و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی متمرکز است.
مزیتهای ترانزیتی و الزامات توسعه:
مدیران تأکید کردهاند که همسایگی ایران با ۱۵ کشور، عضویت در سازمانهایی نظیر اکو، اوراسیا، شانگهای و بریکس، و امنیت بالای مسیرها، ایران را به یک محور مهم ترانزیتی تبدیل کرده است. در بخش الزامات، بر سه دسته مدیریتی (نظیر استقرار پنجره واحد خدمات ترانزیت)، فرآیندی (مانند کاهش تعارضات قانونی) و زیرساختی (تکمیل حلقههای ریلی و جادهای و نوسازی ناوگان) تأکید شده است.
اقدامات پیشران و ابتکارات منطقهای:
اقدامات پیشران شامل راهاندازی پنجره واحد خدمات ترانزیت و توسعه مسیرهای هوایی رقابتی است. در بخش بینالمللی، مشارکت فعال ایران در کریدورهای شمال–جنوب، تراسیکا، چابهار و عشقآباد، به منظور ارتقای جایگاه کشور در تجارت جهانی و افزایش درآمدهای پایدار ارزی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.