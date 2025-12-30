پخش زنده
امروز: -
ادارات، مدارس و مراکز آموزش عالی خراسان رضوی، فردا چهارشنبه ۱۰ دی ماه، تعطیل می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، براساس مصوبه ستاد مدیریت مصرف انرژی خراسان رضوی، با توجه به برودت هوا در بعضی از نقاط کشور و نیز با هدف مدیریت مصرف حاملهای انرژی و جلوگیری از افت فشار گاز در شبکه سراسری، ضمن تأکید بر صرفهجویی در مصرف گاز در بخشهای مختلف اداری و خانگی، همه ادارات و دستگاههای اجرایی (باستثنای بخشهای امدادی، درمانی و عملیاتی)، بانکها (باستثنای شعب منتخب)، همه مدارس (باستثنای آزمونهای پایه ۱۱ و ۱۲)، همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (باستثنای آزمونهای دانشگاهها) فردا چهارشنبه ۱۰ دیماه ، تعطیل اعلام میشود.