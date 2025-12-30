پخش زنده
امروز: -
رئیس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح با بیان اینکه ۹ دی نماد هوشیاری و وفاداری ملت ایران است، گفت: بصیرت مردم در این روز، فتنههای داخلی را برای همیشه شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حجتالاسلام گواهی رئیس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح صبح امروز در اجتماع پرشور مردم بابل، ۹ دی را نماد هوشیاری، بصیرت و وفاداری ملت ایران دانست و گفت: این حماسه، نقطه شکست فتنههای داخلی و تثبیت اقتدار نظام اسلامی بود.
وی افزود: عظمت نظام اسلامی مرهون اتصال آن به صاحب اصلیاش حضرت ولیعصر (عج) است و هیچ توطئهای تاکنون نتوانسته اراده ملت ایران را در هم بشکند.
حجتالاسلام گواهی با اشاره به ترورهای تاریخی از جمله شهادت سپهبد قرنی، آیتالله مطهری و ترور رئیسجمهور و نخستوزیر در یک روز، گفت: این اقدامات نشان داد دشمن از فکر و ارکان انقلاب اسلامی هراس دارد، اما هرگز نتوانست این نظام را نابود کند.
رئیس عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح با مرور فتنههای داخلی از جمله حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ و فتنه ۸۸ افزود: فتنه ۸۸ پس از دهها انتخابات موفق، کشور را به آستانه بحران کشاند، اما بصیرت مردم در ۹ دی، این بساط را برچید و پایههای نظام را مستحکمتر کرد.
وی همچنین به مدیریت بحران پس از ارتحال امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: پایان دادن به جنگ، تکمیل قانون اساسی در موضوع رهبری و مدیریت قاطع جریان قائممقام رهبری، نشان داد انقلاب اسلامی همواره تحت هدایت الهی و رهبری هوشمندانه محفوظ مانده است.
حجتالاسلام گواهی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و تبعیت از رهبری، از حضور پرشور مردم بابل قدردانی کرد و گفت: این حماسه بار دیگر نشان داد اراده ملت ایران شکستناپذیر است.