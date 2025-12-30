پخش زنده
مدارس، دانشگاهها، ادارات و بانکهای استان فردا ۱۰ دی در استان زنجان تعطیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد: با توجه به گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر نفوذ توده هوای سرد به استان و احتمال بروز کولاک و یخبندان و انسداد مسیرهای مواصلاتی، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار محترم، کلیه ادارات دولتی، موسسات عمومی، بانکها (به استثنای شعب کشیک)، مدارس در تمام مقاطع، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به استثنای مراکز امدادی، درمانی و خدماتی در استان در روز چهارشنبه دهم دیماه ۱۴۰۴ تعطیل است.
امتحانات کلیه مدارس متوسطه و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان برقرار بوده و در زمان و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
بدیهى است بنا به اهمیت صرفه جویی در مصرف سوخت و انرژی، لازم است کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی از خاموش بودن سیستمهای گرمایشی و روشنایی خود اطمینان حاصل نمایند.