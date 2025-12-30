پخش زنده
اتصال ریلی ایران به چین از مسیر افغانستان در دیدار رئیس اداره خط آهن ایران با معاون وزارت فوائد عامه افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ وزارت فوائد عامه افغانستان در رشته پیامهایی اعلام کرد: عبدالکریم فاتح معاون وزارت فوائد عامه افغانستان با جبار علی ذاکری رئیس اداره خط آهن جمهوری اسلامی ایران و علیرضا بیکدلی سرپرست سفارت ایران در کابل دیدار و در مورد اتصال ایران به چین از مسیر افغانستان گفتوگو کرد.
همچنین در این دیدار بر اهمیت اقتصادی، سرمایه گذاری و چگونگی آغاز کارهای عملی خط آهن هرات – بلخ تاکید شد.
وزارت فوائد عامه افغانستان خاطر نشان کرد: کریدور خط آهن هرات – بلخ از اهمیت خاص اقتصادی برخوردار است. این کریدور، ایران، ترکیه و کشورهای اروپایی را از مسیر افغانستان به کشورهای آسیای مرکزی و چین متصل میکند و نقش مهم و اساسی در توسعهٔ تجارت و ترانزیت منطقه دارد.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تقویت روابط اقتصادی، تجاری و حمل و نقل تأکید کردند و توافق شد نشستهای دوجانبه در مورد این کریدور مهم در آینده نیز ادامه یابد تا زمینه آغاز کارهای عملی آن فراهم شود.
روز گذشته سفارت ایران در افغانستان نیز اعلام کرد: سال آینده میزان انتقال کالا از مسیر خط آهن خواف - هرات میان ایران و افغانستان تا ۱/۵ میلیون تن افزایش مییابد.