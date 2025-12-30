پخش زنده
با افتتاح اتاق عمل تخصصی چشمپزشکی بیمارستان حضرت زهرا (س) فریمان، نخستین جراحیچشم با موفقیت در این مرکز انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت: در راستای توسعه خدمات تخصصی پزشکی و کاهش نیاز بیماران به سفرهای دروناستانی، این اتاق عمل افتتاح و به تجهیزات بهروز و مطابق با استانداردهای تخصصی تجهیز شد تا امکان انجام اعمال جراحی شایع چشمپزشکی را بهصورت بستری و سرپایی فراهم کند.
دکتر مهدی ناصری افزود: افتتاح این بخش تخصصی، گامی مهم در مسیر ارتقای دسترسی مردم منطقه به خدمات درمانی مورد نیاز، کاهش هزینهها و دشواریهای درمان و همچنین افزایش رضایتمندی بیماران محسوب میشود.
مدیر شبکه بهداشت و درمان فریمان هم گفت: بلافاصله پس از افتتاح این اتاق عمل، دو عمل جراحی برداشت ناخنک (پتریژیوم) با موفقیت توسط دکتر سالار عابد نیکمنش، متخصص و جراح چشم در این بیمارستان انجام شد.
دکتر محمود ولایتی مقدم افزود: با راهاندازی این اتاق عمل، شهروندان فریمان و مناطق همجوار میتوانند خدماتی مانند جراحی آبمروارید، جراحیهای پلک و ناخنک را در نزدیکترین مرکز درمانی دریافت کنند که این موضوع ضمن صرفهجویی در زمان و هزینههای بیماران، به کاهش بار مراجعات به مراکز درمانی شلوغ شهری کمک شایانی خواهد کرد.