مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد: بیش از ۱۴ هزار و ۱۹۴ تن انواع کود کشاورزی شامل ازت، فسفات و پتاس در سطح استان یزد تأمین و توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمدحسن زارعیان با اشاره به عملکرد این شرکت در بازه زمانی ابتدای فروردین تا اول دی‌ماه سال جاری اظهار کرد: بیش از ۱۴ هزار و ۱۹۴ تن انواع کود کشاورزی شامل ازت، فسفات و پتاس در سطح استان یزد تأمین و توزیع شده که این میزان از طریق صدور ۵۸ هزار و ۳۳۸ فقره حواله الکترونیکی در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کود‌های ازته همچنان سهم اصلی سبد مصرفی کشاورزان استان را تشکیل می‌دهد، افزود: از مجموع کود توزیع‌شده، ۱۰ هزار و ۹۵۱ تن مربوط به ازت، ۲ هزار و ۱۶۸ تن پتاس و یک‌هزار و ۷۵ تن فسفات بوده که متناسب با الگوی کشت و نیاز مناطق مختلف یزد تخصیص یافته است.

زارعیان با تأکید بر نقش سامانه‌های هوشمند در مدیریت توزیع نهاده‌ها بیان کرد: تمامی مراحل تأمین، تخصیص و تحویل کود در استان یزد از طریق سامانه پایش و بر مبنای حواله‌های الکترونیکی انجام می‌شود که این موضوع علاوه بر افزایش شفافیت، امکان رصد دقیق مصرف نهاده‌ها و جلوگیری از انحراف در توزیع را فراهم کرده است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌ها و نوسانات موجود در بازار نهاده‌های کشاورزی، با پیگیری مستمر و هماهنگی با بخش‌های مختلف، تلاش بر این است که روند تأمین کود بدون وقفه ادامه یابد تا برنامه‌های کشت زراعی و باغی کشاورزان استان دچار اختلال نشود.

وی تصریح کرد: کشاورزان و بهره‌برداران استان یزد می‌توانند برای پیگیری درخواست‌ها، دریافت راهنمایی و طرح مسائل مرتبط با نهاده‌های کشاورزی از طریق سامانه پاسخ‌گویی ۱۵۵۹ و همچنین سامانه پایش کود اقدام کنند.