‍ فرماندار میاندوآب گفت:طرح ساماندهی و ساحل سازی زرینه رود موتور محرک اقتصاد منطقه خواهد شد که همکاری و هماهنگی ادارات در اجرای این طرح، روند توسعه شهرستان را تسریع می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛امیر تیموری، معاون استاندار و فرماندار ویژه میاندوآب در جلسه کارگروه تسطیح و ساماندهی بستر زرینه رود گفت:طرح ساماندهی و ساحل سازی زرینه رود موتور محرک اقتصاد منطقه خواهد شد، شهرداری میاندوآب با تمام توان و امکانات در حال اجرای این پروژه فاخر است و همکاری و هماهنگی ادارات در اجرای این طرح، روند توسعه شهرستان را تسریع خواهد نمود.

فرماندار میاندوآب با تاکید بر اینکه نظرات کارشناسان ادارات دخیل در این طرح باید مطابق با قانون باشد افزود: هیچ کس فراتر از قانون نیست و ملاک عمل در پروژه‌هایی که در سواحل زرینه رود انجام می‌شود، طرح تفصیلی و مصوبات کارگروه‌های تخصصی می‌باشد و نظرات غیرکارشناسی تنها باعث تاخیر در اجرای پروژه و توسعه شهرستان خواهد شد.

وی با گله مندی از عملکرد امور منابع آب گفت: متاسفانه اقدام مؤثری در جهت تسطیح، لایروبی و ساماندهی بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز مصالح رودخانه‌ای انجام نمی‌شود و این روند باید اصلاح شود