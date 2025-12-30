پخش زنده
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، از بازگشایی راه ارتباطی هزار و ۷۵۸ روستای استان در شبانه روز گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مهاباد به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، جعفر صادقیپور معاون راهداری با اعلام این خبر افزود: در حال حاضر مسیر ارتباطی این روستاها با تلاش شبانهروزی راهداران به طور کامل باز بوده و مابقی نیز در حال بازگشایی است.
صادقی پور با اشاره به حجم عملیات برفروبی انجام شده در محورهای روستایی استان در ۲۴ ساعت گذشته تصریح کرد: در این مدت، در مجموع ۲ هزار و ۳۵۰ کیلومتر برفروبی در راههای روستایی استان انجام شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خاطرنشان کرد: همواره راههای اصلی اولویت راهداران در بازگشایی و برفروبی محورهای ارتباطی بوده و پس از اطمینان از عدموجود مشکل برای راههای اصلی نسبت به برفروبی راههای روستایی اقدام میشود.