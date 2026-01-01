پخش زنده
امروز: -
بخش اول سود سهام عدالت سال ۱۴۰۳ همزمان با عید مبعث به حساب دارندگان سهام عدالت واریز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بنا بر اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار بخش اول سود سهام عدالت به عملکرد سال مالی ۱۴۰۳ شرکتهای سرمایهپذیر و باقیمانده سود سال مالی سال ۱۴۰۲ مربوط است.
این سازمان همچنبن اعلام کرد: هماکنون در حال پیگیری و تجمیع سود سهام هستیم و مبلغ متعلق به هر سهامدار طی روزهای آتی مشخص خواهد شد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: فرآیند تجمیع سود و پرداخت آن را شرکت سپردهگذاری مرکزی انجام میدهدو همکاران ما در این شرکت همچنان در حال پیگیری دریافت سود از شرکتهای سرمایهپذیر هستند؛ به همین دلیل مبلغ نهایی سود سهام عدالت طی روزهای آینده مشخص خواهد شد.
جعفری درباره پرداخت بخش دوم یا مابقی سود سال ۱۴۰۳ نیز گفت: فرآیند تجمیع سود سهام به صورت مستمر در حال انجام است و پس از پرداخت مرحله پیشرو، هر زمان که رقم سود سهام عدالت به عدد قابلتوجهی برسد، مجدد سود پرداخت خواهد شد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس با اشاره به وضع سهامداران در زمان پرداخت سود سهام عدالت تصریح کرد: سهامداران عدالت در زمان واریز سود به سه دسته تقسیم میشوند؛ دسته اول سهامدارانی هستند که اطلاعات آنها در سامانه سجام تکمیل شده و سود بهصورت مستقیم به حساب آنها واریز میشود.
وی افزود: دسته دوم افرادی هستند که اطلاعات آنها ناقص است و سود مربوطه در حساب سهام عدالت نزد شرکت سپردهگذاری مرکزی باقی میماند. دسته سوم نیز سهامداران متوفی هستند که پس از انجام فرآیند انحصار وراثت، سود سهام آنها به حساب وراث واریز خواهد شد.