رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با اشاره به پیشتازی استان در توزیع عادلانه کار مهندسان، گفت: فرآیند توزیع کار طبق شیوه‌نامه به‌صورت مستمر اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، محمد عاشوری رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با حضور در برنامه «نگاه مردم» سیمای البرز، به تشریح اقدامات این سازمان در زمینه توزیع عادلانه کار میان مهندسان پرداخت و گفت: استان البرز پیشروترین استان کشور در حوزه توزیع عادلانه کار مهندسان است، این فرآیند هر روز بر اساس شیوه‌نامه تدوین‌شده، در حال به‌روزرسانی، رشد و اجراست و استان البرز نقش مؤثری در تدوین این شیوه‌نامه داشته و در این حوزه ممتاز بوده است.

وی با اشاره به گلایه مندی مطرح‌شده از سوی برخی مهندسان از کمبود حجم کار گفت: سال گذشته بیش از ۶ میلیون مترمربع ساخت‌وساز در استان انجام شد که بخش قابل توجهی از سایر پروژه‌ها نیز مربوط به نهضت ملی مسکن بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز در ادامه به موضوع بیمه مهندسان اشاره کرد و افزود: در حوزه بیمه مهندسان، پیگیری‌های لازم از طریق شورای مرکزی انجام شده و در زمینه بیمه مسئولیت حرفه‌ای نیز سازمان نظام مهندسی برای تمامی مهندسان اقدام لازم را انجام داده است.

عاشوری کیفیت ساخت‌وساز را وابسته به ارتقای شرایط حرفه‌ای و معیشتی مهندسان دانست و تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی باید در حوزه معیشتی مهندسان نقش فعال‌تری ایفا کند، چرا که سازمان نظام مهندسی یک نهاد صنفی نیست.

وی با اشاره به هزینه‌های ساخت‌وساز گفت: مجموع حق‌الزحمه مهندسان شامل طراحی سازه، معماری، مکانیک، برق و مجری و ناظر ساختمان، در مقایسه با عوارض ساخت‌وساز که در مناطقی مانند مهرشهر کرج بین ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان است، رقم بالایی محسوب نمی‌شود و اختصاص یک تا یک‌ونیم درصد از مبلغ ساخت از جمله پیگیری‌های جدی سازمان بوده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی البرز در پایان با انتقاد از وضعیت شهرسازی در برخی نقاط کرج تأکید کرد: متأسفانه ضوابط شهرسازی در بسیاری از مناطق شهر کرج رعایت نشده و این موضوع نیازمند توجه جدی‌تر دستگاه‌های مرتبط است.

از پتانسیل تخصصی مهندسان شهرسازی به‌درستی استفاده نمی‌شود

یک عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان با انتقاد از نگاه صنفی به این سازمان گفت: بی‌توجهی به نقش مهندسان شهرسازی و مأموریت اصلی نظام مهندسی در ارتقای کیفیت مقررات ملی ساختمان، موجب تضییع حقوق بهره‌برداران و کاهش عمر مفید ساختمان‌ها شده است.

رنجبر جمال‌آبادی با حضور در برنامه «نگاه مردم» با انتقاد از نحوه استفاده از ظرفیت مهندسان در مدیریت شهری اظهار کرد: در کلانشهر کرج و دیگر شهرها، از پتانسیل تخصصی مهندسان شهرسازی به‌درستی استفاده نمی‌شود و این یک ضعف جدی در نظام تصمیم‌گیری شهری به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه تقلیل سازمان نظام مهندسی به یک نهاد صرفاً صنفی، اشتباه است، افزود: مهم‌ترین مأموریت نظام مهندسی، ارتقای سطح کیفی مقررات ملی ساختمان است؛ موضوعی که مستقیماً به حقوق بهره‌برداران و شهروندان بازمی‌گردد.

جمال‌آبادی تصریح کرد: قانون‌گذار با تدوین مقررات ملی ساختمان، سازوکاری را تعیین کرده تا حقوق بهره‌بردار رعایت شود و عدالت در ساخت‌وساز تحقق یابد، اما این هدف تنها زمانی محقق می‌شود که نگاه حاکمیتی و تخصصی بر نظام مهندسی حفظ شود.

وی با اشاره به تنوع خدمات مهندسی گفت: ما انواع خدمات مهندسی در ساخت‌وساز داریم، اما سؤال اساسی این است که عمر مفید ساختمان‌ها چقدر است، یک مهندس ناظر در عمل باید پاسخگوی کیفیت ساختمان تا ۵۰ سال باشد، اما این مسئولیت سنگین، زمانی معنا پیدا می‌کند که نظام تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها به‌صورت مدون، سیستمی و الزامی پیش‌بینی و اجرا شود.

وی تأکید کرد: بی‌توجهی به نگهداری حرفه‌ای ساختمان، تمام زنجیره مهندسی، ایمنی و حقوق بهره‌بردار را با چالش جدی مواجه می‌کند و این موضوع نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌گذاری‌های حوزه ساختمان است.