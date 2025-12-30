پخش زنده
شرکت آب و فاضلاب فیروزکوه با اشاره به پیشبینی سازمان هواشناسی در خصوص کاهش محسوس دما و برودت هوا ، درخصوص یخزدگی کنتورهای آب در سطح شهرستان هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این اطلاعیه از شهروندان درخواست شده تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از یخزدگی و ترکیدگی کنتور و انشعاب آب واحدهای خود به کار گیرند.
عایقبندی کنتور و لولههای آبرسانی در پیشگیری از یخزدگی مؤثر است و توصیه میشود با قراردادن پشمشیشه، گونی کنفی و پوشال در محفظه کنتور و عایقکردن لولههای سطحی از یخزدگی انشعاب و کنتور جلوگیری شود.
همچنین برای یخ زدایی کنتورها، از حرارت مستقیم آتش و ریختن آب داغ روی کنتور و لولهها خودداری نموده و کیسه آب داغ، سشوار وحرارت غیرمستقیم جایگزین این اقدام شود.
شهروندان میتوانند در صورت بروز مشکل یخزدگی، جهت کسب راهنمایی لازم با سامانه تلفنی ۱۲۲ شرکت آب و فاضلاب تماس حاصل نمایند.