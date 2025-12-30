پخش زنده
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی از انجام گسترده عملیات زمستانی در محورهای روستایی استان طی شبانه روز گذشته و بازگشایی راه ۱۷۵۸ روستا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛جعفر صادقی پور افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته و در پی بارش برف و بروز کولاک به دفعات، راه ارتباطی ۱۷۵۸روستا به جهت حجم بالای بارشها به صورت مستمر با مسدودی روبرو میشد که در حال حاضر با تلاش شبانهروزی راهداران به طور کامل باز بوده و مابقی نیز در حال بازگشایی است.
صادقی پور با اشاره به حجم عملیات برف روبی انجام شده در محورهای روستایی استان در ۲۴ساعت گذشته تصریح کرد: در این مدت، در مجموع دو هزار و ۳۵۰ کیلومتر برف روبی در راههای روستایی استان انجام شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای راهداری خاطرنشان کرد: هم استانیها مدنظر داشته باشند همواره راههای اصلی اولویت راهداران در بازگشایی و برفروبی محورهای ارتباطی بوده و پس از اطمینان از عدموجود مشکل برای راههای اصلی نسبت به برفروبی راههای روستایی اقدام می شود، همچنین در زمان کولاک محدوده عملیات برای کلیه نیروهای خدماتی به پایینترین سطح میرسد اما هرگز کار راهداری متوقف نمیشود.