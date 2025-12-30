رانندگان در جاده های استان سمنان در صورت ضرورت سفر، زنجیرچرخ، وسایل گرمایشی و تجهیزات ایمنی زمستانی همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، بجز محورهای شمالی اتصال شاهرود به گلستان، تردد در محور‌های استان سمنان جریان دارد.

پلبیس راه و راهداری با توجه به پیش‌بینی تداوم ناپایداری‌های جوی، کاهش محسوس دما و احتمال تشدید بارش‌ها، از رانندگان درخواست کرده از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، زنجیرچرخ، وسایل گرمایشی و تجهیزات ایمنی زمستانی همراه داشته باشند.