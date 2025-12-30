چهارمین جشنواره کسب و کار و ایده‌های نوآورانه با معرفی نفرات برتر دردانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ کاظمی فرد رئیس پارک علم و فناوری مازندران در این جشنواره با اشاره به اینکه پارک علم و فناوری مازندران نقش کلیدی در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان دارد گفت: بومی‌سازی فناوری‌های نوین، حمایت از نخبگان و نوآوران، بسترسازی برای تولید و صادرات محصولات فناورانه و جذب سرمایه‌گذاری از مهمترین ماموریت‌های پارک علم و فناوری مازندران است.

وی افزود: این پارک با بهره‌گیری از شبکه‌سازی مؤثر، تعامل نزدیک با مراکز علمی استان، همکاری با پارک‌های علم و فناوری داخلی و خارجی، و ارتباط با نهاد‌های ملی و بین‌المللی، به تسهیل‌گری در حل مسائل فناورانه و توسعه‌محور می‌پردازد و مسیر خلق ارزش در زنجیره‌های نوآوری را هموار می‌سازد.

کاظمی فرد گفت: در راستای بهره‌برداری هوشمندانه از ظرفیت‌های منطقه‌ای، پارک علم و فناوری مازندران با تمرکز ویژه بر اقتصاد دریامحور، توسعه صنایع مبتنی بر منابع دریایی، شیلات، انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری ساحلی را در دستور کار خود قرار داده است.

وی به چشم‌انداز پارک علم و فناوری مازندران اشاره کرد و گفت: تبدیل شدن به قطب کارآفرینی نوآورانه در سطح ملی و نقش‌آفرینی مؤثر در عرصه بین‌المللی؛ از طریق تجاری‌سازی دستاورد‌های پژوهشی، حمایت از فرصت‌های کارآفرینانه، ایجاد فضای استقرار برای شرکت‌های نوپا در مراکز رشد، تأمین منابع مالی، ارائه آموزش و مربیگری، و اتصال به اکوسیستم نوآوری‌های فناوری در سطح منطقه‌ای و جهانی‌از چشم انداز‌های این پارک است.

وی افزود: پارک علم و فناوری مازندران با ارائه خدمات مادی و معنوی، تشویق شرکت‌های خصوصی به توسعه محصولات نوآورانه، و تسهیل همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی، محیطی نوآورانه برای جذب و حمایت از کارآفرینان فراهم می‌آورد‌و با تمرکز بر توسعه محصولات و خدمات علمی-فناوری و تجاری‌سازی تحقیقات علمی در مسیر رشد پایدار و ارزش‌آفرینی فناورانه را مسیر می‌سازد.

عباسی مدیر مرکز رشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل گفت: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی، تجاری‌سازی ایده‌ها و شکل‌گیری هسته‌های فناور در میان دانشجویان و فارغ‌التحصیلان برگزار شد.

وی افزود: از حدود ۱۰۰ ثبت‌نام اولیه، ۴۰ ایده برای شرکت در رویداد پذیرفته شد که از این تعداد، ۲۴ تیم طرح کسب‌وکار خود را تکمیل کردند. در نهایت از بین ۱۹ طرح آماده ارائه، به ۱۱ تیم فرصت داده شد و از برگزیدگان نهایی تقدیر شد.

اسامی برگزیدگان به شرح زیر است:

• بخش ایده (برگزیده):

• فاطمه زهرا امیرخانلو با ایده «دستگاه میکروفلوئیدی برای جداسازی سلول‌های سرطانی از گلبول‌های سفید و قرمز خون».

• بخش طرح کسب‌وکار:

• رتبه اول: محمدرضا محمدیان کبریا با طرح «پلتفرم هوشمند یارا».

• رتبه دوم: فاطمه بهزادی با طرح «توسعه فناوری تبدیل دی‌اکسید کربن به محصولات هیدروکربنی با ارزش با استفاده از الکترولیزر فشرده مبتنی بر نانومواد».

• رتبه سوم: وحیده مرتضوی با طرح «سامانه هوشمند شناسایی و توزیع محصولات کشاورزی سالم با شناسنامه دیجیتال سلامت».

• رتبه چهارم: محمد مهدی روشن با طرح «مواد تغییر فازدهنده؛ آینده ذخیره‌سازی انرژی در معماری سبز پایدار».

• بخش دانش‌آموزی (برگزیده):

• سید رضا اسمعیل‌پور با ایده «تابلو هشدار هوشمند جاده‌ها».