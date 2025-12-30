دستگیری عاملان حفرچاههای کشاورزی غیرمجاز در دورود
فرمانده انتظامی دورود از دستگیری ۳ عامل حفر چاههای کشاورزی غیرمجاز و توقیف یک دستگاه حفاری به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده انتظامی دورود گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه ۳ نفر با یک دستگاه حفاری غیرمجاز اقدام به حفر چاه آب کشاورزی در روستاهای اطراف این شهرستان میکنند، موضوع دردستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
سرهنگ مجتبی نوریان افزود: مأموران پاسگاه ژان این شهرستان به همراه کارشناسان اداره آب دورود به محل مربوطه اعزام و ۳ نفر را در این رابطه شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی دورود با اشاره به اینکه در این راستا یک دستگاه حفاری غیرمجاز کشف شده است، گفت: کارشناسان ارزش دستگاه حفاری مربوطه را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.