فرمانده انتظامی دورود از دستگیری ۳ عامل حفر چاه‌های کشاورزی غیرمجاز و توقیف یک دستگاه حفاری به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبرداد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی دورود گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر اینکه ۳ نفر با یک دستگاه حفاری غیرمجاز اقدام به حفر چاه آب کشاورزی در روستا‌های اطراف این شهرستان می‌کنند، موضوع دردستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

سرهنگ مجتبی نوریان افزود: مأموران پاسگاه ژان این شهرستان به همراه کارشناسان اداره آب دورود به محل مربوطه اعزام و ۳ نفر را در این رابطه شناسایی و دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی دورود با اشاره به اینکه در این راستا یک دستگاه حفاری غیرمجاز کشف شده است، گفت: کارشناسان ارزش دستگاه حفاری مربوطه را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند.