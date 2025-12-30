مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه گفت: با وجود بارش برف و کولاک در استان، وضعیت سوخت‌رسانی نفت سفید در منطقه ارومیه مناسب است و مشکلی وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛احمد مجرد با اشاره به اینکه حدود ۱۲۰ هزار خانوار نفتی در استان زندگی می‌کنند که از نعمت گاز بهره‌مند نیستند، گفت: سهمیه کامل نفت سفید خانوارهای روستاهای سخت‌گذر پیش از آغاز فصل زمستان تحویل شده و سهمیه پخش زمستان نیز از ابتدای ماه مشخص شده است.

وی افزود: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان‌های مرتبط، از یک هفته قبل اکثر فروشندگی‌های نفت سفید ظرفیت مخازن خود را تکمیل کرده‌اند و موجودی ذخایر نفتی استان در سطح اطمینان‌بخشی قرار دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه تصریح کرد: راه‌های روستایی عمدتاً باز است و سوخت‌رسانی به خانوارها در حال انجام است و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد.