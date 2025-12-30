برنجهای پاکستانی وارد شده به مشهد در شرکتهای تعاونی ادارات و اصناف توزیع میشود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، راستی، ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: یک محموله ۳۰۰ تنی و یک محموله ۴۰۰ تنی برنج پاکستانی از گمرکات سرخس ومشهد در یک هفته اخیر برای توزیع در بازار ترخیص شده است.

قناد، مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: برنج‌های وارداتی با هدف کنترل قیمت در شرکت تعاونی‌های ادارات و اصناف توزیع شده است و همه مردم می‌توانند برای خرید به این مراکز مراجعه کنند.

وی افزود: بار جدید نیز تا آخر هفته دوباره در همین مکان‌ها توزیع خواهد شد.