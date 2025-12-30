توزیع برنجهای پاکستانی در شرکتهای تعاونی ادارات و اصناف در مشهد
برنجهای پاکستانی وارد شده به مشهد در شرکتهای تعاونی ادارات و اصناف توزیع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، راستی، ناظر گمرکات خراسان رضوی گفت: یک محموله ۳۰۰ تنی و یک محموله ۴۰۰ تنی برنج پاکستانی از گمرکات سرخس ومشهد در یک هفته اخیر برای توزیع در بازار ترخیص شده است.
قناد، مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: برنجهای وارداتی با هدف کنترل قیمت در شرکت تعاونیهای ادارات و اصناف توزیع شده است و همه مردم میتوانند برای خرید به این مراکز مراجعه کنند.
وی افزود: بار جدید نیز تا آخر هفته دوباره در همین مکانها توزیع خواهد شد.