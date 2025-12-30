بازرس‌کل استان تهران و منطقه یک کشور در سفر به شهرستان بهارستان به همراه رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران این شهرستان با خانواده شهید سرلشکر هوشنگ اسدالله‌پور در روستای اورین دیدار کرد.

خبرگزاری صدا و سیما، سهراب خان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس خانواده شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام دانست و تأکید کرد: امنیت و عزت امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهیدان است . به گزارشسهراب خان در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس خانواده شهدا را سرمایه‌های ارزشمند نظام دانست و تأکید کرد: امنیت و عزت امروز کشور مرهون ایثار و فداکاری شهیدان است .

رئیس بنیاد شهید بهارستان کعبی، نیز شهید اسدالله‌پور را نمونه‌ای برجسته از وفاداری به انقلاب و میهن معرفی کرد و زنده نگه‌داشتن یاد و راه شهدا را وظیفه‌ای همگانی دانست .





در پایان این دیدار، با اهدای لوح یادبود از مقام معنوی شهید اسدالله‌پور تجلیل و بر تداوم دیدار با خانواده‌های شهدا در استان تهران تأکید شد .