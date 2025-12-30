پخش زنده
بیستمین همایش بینالمللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت با حضور اساتید برجسته دانشگاهی، مهندسان و متخصصان صنعت برق ایران در دانشگاه شیراز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حیدر صامت، دبیر اجرایی بیستمین کنفرانس بینالمللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت گفت: این همایش در روزهای ۱۶ و ۱۷ دیماه ۱۴۰۴، در مجموعه همایشهای رازی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد و کارگاههای تخصصی آن نیز از ۱۵ تا ۱۷ دیماه در همان محل برگزار میشود.
وی افزود: این رویداد علمی پیشتر در قالب دو همایش مجزای حفاظت در سیستمهای قدرت و اتوماسیون سیستمهای قدرت برگزار میشد که برای تقویت همافزایی علمی و صنعتی، با هم ادغام و در قالب کنفرانس کنونی ارائه شد. نخستین دورهی آن، با عنوان اولین همایش تخصصی حفاظت و کنترل در سال ۱۳۸۵ ازسوی انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران برگزار شد.
دبیر اجرایی بیستمین کنفرانس بینالمللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت دربارهی محورهای تخصصی این کنفرانس توضیح داد: در حوزهی «حفاظت در سیستمهای قدرت»، موضوعاتی مانند حفاظت تجهیزات شبکههای صنعتی و سراسری برق، بهبود هماهنگی حفاظتی نیروگاه و خطوط انتقال شبکه، الزامات طرحهای حفاظتی منابع تجدیدپذیر مقیاس کوچک و بزرگ، حفاظت تجهیزات صنعتی و سراسری برق، حفاظت سیستمهای انتقال، فوق توزیع و پستهای فشار قوی، حفاظت در شبکههای هوشمند و نیروگاههای تجدیدپذیر، تحلیل عملکرد رلهها، حفاظت خطوط AC و DC و موضوعات مرتبط با امنیت سایبری در سامانههای حفاظتی مورد بحث قرار میگیرند.
وی افزود: همچنین در حوزهی «اتوماسیون در سیستمهای قدرت»، محورهایی مانند کاربرد اتوماسیون در نیروگاهها و شبکههای برق، مانیتورینگ و کنترل هوشمند سیستمها، استانداردهای بینالمللی نظیر IEC ۶۱۸۵۰، ارتباطات صنعتی مانند MODBUS و LON و نقش فناوریهای نوین در تحول شبکههای توزیع و انتقال ازجمله مباحث کلیدی این بخش هستند. تمرکز ویژهای نیز بر تجربههای عملی و چالشهای بومی در صنعت برق ایران وجود دارد.
استاد مهندسی برق دانشگاه شیراز، هدف از برگزاری این همایش را تبادل دانش و تجربه میان نخبگان صنعت و دانشگاه عنوان کرد و گفت: این کنفرانس فرصتی ارزشمند است تا پژوهشگران دانشگاهی، مهندسان صنعت، و دانشجویان تحصیلات تکمیلی بتوانند جدیدترین دستاوردهای خود را ارائه و درباره نوآوریها و چالشهای حوزه حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت تبادل نظر کنند. برگزاری حضوری این رویداد نیز با هدف گسترش تعاملات مستقیم میان فعالان علمی و صنعتی صورت گرفته است.
صامت با اشاره به برنامههای متنوع این دوره گفت: برنامههای همایش شامل ۱۱ نشست ارائه شفاهی مقالات، ۴ نشست پوستر، ۲ نشست تخصصی، ۴ سخنرانی کلیدی و ۲۳ کارگاه آموزشی است.
دبیر اجرایی همایش بینالمللی حفاظت و اتوماسیون در سیستمهای قدرت در پایان از همه علاقهمندان برای شرکت در این رویداد دعوت کرد و گفت: استادان، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه برق میتوانند برای اطلاع از جزییات برنامهها و ثبتنام در کنفرانس به وبسایت رسمی آن به نشانی www.ipaps.ir مراجعه کنند یا از طریق شمارههای ۰۷۱۳۶۱۳۳۱۸۱ و ۰۹۱۳۲۱۳۱۱۵۴ و همچنین نشانی ایمیل ipaps۲۰۲۶@gmail.com با دبیرخانه ارتباط بگیرند.