جدیدترین محصولات و دستاوردهای بخش کشاورزی و صنایع مرتبط با تولید و توزیع مواد غذایی از هفته آینده در نمایشگاه بین المللی تهران معرفی و عرضه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در دهمین نمایشگاه بینالمللی جامع کشاورزی ایران که از ۱۲ تا ۱۵ دی ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران دایر میشود، نزدیک به ۳۰۰ شرکت تولید کننده ابزار، تجهیزات و محصولات کشاورزی جدیدترین دستاوردها و تولیدات خود را در معرض دید عموم قرار میدهند.
صفدر نیازی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه این نمایشگاه پل ارتباطی میان تولیدکنندگان فناوری، صنعتگران، بهرهبرداران، کارشناسان، مروجان و سیاستگذاران بخش کشاورزی است، اظهار داشت: با توجه به تسریع تغییرات اقلیمی و تداوم مشکل کم آبی، لازم است که بهره وری آب را تا حد ممکن افزایش دهیم و در این راه، بکارگیری روشهای نوین و فناوریهای جدید ضروری است.
وی فعالیت این نمایشگاه را فرصتی برای عرضه خدمات و محصولات فناورانه به بخش کشاورزی خواند و افزود: در این نمایشگاه حدود ۱۲۰ شرکت در حوزه آب و خاک و آبیاری، ۵۰ شرکت در حوزه نهادهها شامل بذر و کود، ۵۰ شرکت در بخش گلخانه و کشتهای گلخانهای و حدود ۲۰ شرکت در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی شامل ماشینآلات، تراکتور و کمباین در این نمایشگاه حضور دارند.
نیازی شهرکی با بیان این که برخی شرکتهای حاضر در نمایشگاه، نمایندگی برندهای معتبر خارجی را نیز برعهده دارند، اذعان داشت: این شرکتها محصولات خارجی از جمله انواع قطرهچکان، نوار تیپ و ماشینهای آبیاری را در کنار تولیدات داخلی به نمایش میگذارند.
وی ابراز امیدواری کرد؛ دهمین نمایشگاه بینالمللی جامع کشاورزی ایران با استقبال گسترده فعالان بخش کشاورزی، شرکتهای دانشبنیان و هیاتهای داخلی و خارجی همراه باشد و زمینهساز توسعه صادرات و ارتقای فناوریهای کشاورزی کشور شود.