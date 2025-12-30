مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی گفت: در حال حاضر محور برهان (جاده مهاباد_بوکان) به دلیل کولاک و بارش شدید برف مسدود است و در محور تکاب–شاهین‌دژ نیز کولاک شدید گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ارسلان شکری، با اشاره به اینکه تردد در تمامی محورهای استان تنها با استفاده از زنجیرچرخ امکان‌پذیر است، گفت: ۷۸۰ دستگاه خودرو گرفتار در برف طی ۲۴ ساعت گذشته امدادرسانی شد.

وی ادامه داد: در این مدت، ۳۰ نفر از مسافران در راه‌مانده با همکاری عوامل راهداری اسکان اضطراری داده شدند.

شکری با اشاره به حجم عملیات انجام‌شده تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ۴۵۰ نفر از راهداران استان با بهره‌گیری از ۲۶۰ دستگاه ماشین‌آلات و مصرف ۲ هزار و ۶۷۰ تن شن و ماسه، عملیات برف‌روبی به طول ۶ هزار و ۲۸۲ کیلومتر را در محورهای اصلی و فرعی استان انجام دادند.

وی از رانندگان خواست پیش از سفر از وضعیت راه‌ها اطلاع کسب کرده و تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند و افزود: راهداران استان به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در زمان بارش‌ها از ایجاد هرگونه انسداد در محورهای مواصلاتی استان جلوگیری شود.