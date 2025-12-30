به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان با اشاره به حیاتی بودن سد استقلال میناب گفت: ظرفیت این سد ۲۴۰ میلیون مترمکعب است که بارندگی‌های اخیر نقش موثری در افزایش حجم آبگیری این سد راهبردی داشته است.

جمشید عیدانی افزود: این افزایش ذخیره، نوید بخش بهبود وضعیت تامین آب آشامیدنی در شرق هرمزگان و به ویژه شهرستان میناب در ماه‌های آینده است.

وی گفت: در این بارندگی‌ها حجم آب ورودی به سد شمیل و نیان بندرعباس به ۴۹ میلیون مترمکعب، جگین ۱۹۱، و سد سرنی به ۲۳ میلیون مترمکعب رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای هرمزگان گفت: خشکسالی‌های پی در پی سال‌های گذشته، سد‌های مهمی همچون استقلال، سرنی و شمیل و نیان را با چالش‌های جدی رو‌به‌رو کرده و بخش قابل توجهی از ذخایر آنها را از بین برده بود.

ظرفیت سد سرنی ۶۱ میلیون مترمکعب، شمیل و نیان ۹۸، و سد جگین ۲۱۰ میلیون مترمکعب است.

هم اکنون سالانه حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب برای تامین آب آشامیدنی مردم هرمزگان تولید، انتقال و توزیع می‌شود که ۴۰ درصد آن از چاه‌ها، ۴۰ درصد آب‌شیرین‌کن‌ها، کمتر از ۲۰ درصد از منابع سد‌ها و بخشی از چشمه‌ها تأمین می‌شود.

هرمزگان با ۱۴ شهرستان و ۱۴ جزیره در خلیج همیشه فارس، بیش از ۲ میلیون تن جمعیت دارد و از آن به‌عنوان پایتخت اقتصادی و دروازه پیشرفت ایران یاد می‌شود.