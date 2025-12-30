پخش زنده
به دنبال بارشهای اخیر در شهرستان میناب و حوضههای بالادست، حجم آب ذخیره شده در سد استقلال به ۱۹۳ میلیون مترمکعب رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان با اشاره به حیاتی بودن سد استقلال میناب گفت: ظرفیت این سد ۲۴۰ میلیون مترمکعب است که بارندگیهای اخیر نقش موثری در افزایش حجم آبگیری این سد راهبردی داشته است.
جمشید عیدانی افزود: این افزایش ذخیره، نوید بخش بهبود وضعیت تامین آب آشامیدنی در شرق هرمزگان و به ویژه شهرستان میناب در ماههای آینده است.
وی گفت: در این بارندگیها حجم آب ورودی به سد شمیل و نیان بندرعباس به ۴۹ میلیون مترمکعب، جگین ۱۹۱، و سد سرنی به ۲۳ میلیون مترمکعب رسیده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای هرمزگان گفت: خشکسالیهای پی در پی سالهای گذشته، سدهای مهمی همچون استقلال، سرنی و شمیل و نیان را با چالشهای جدی روبهرو کرده و بخش قابل توجهی از ذخایر آنها را از بین برده بود.
ظرفیت سد سرنی ۶۱ میلیون مترمکعب، شمیل و نیان ۹۸، و سد جگین ۲۱۰ میلیون مترمکعب است.
هم اکنون سالانه حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب برای تامین آب آشامیدنی مردم هرمزگان تولید، انتقال و توزیع میشود که ۴۰ درصد آن از چاهها، ۴۰ درصد آبشیرینکنها، کمتر از ۲۰ درصد از منابع سدها و بخشی از چشمهها تأمین میشود.
هرمزگان با ۱۴ شهرستان و ۱۴ جزیره در خلیج همیشه فارس، بیش از ۲ میلیون تن جمعیت دارد و از آن بهعنوان پایتخت اقتصادی و دروازه پیشرفت ایران یاد میشود.