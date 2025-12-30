پخش زنده
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، بارش شدید برف و کولاک در استان موجب گرفتار شدن ۷۸۳ نفر و ۲۹۱ دستگاه خودرو در محورهای مواصلاتی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حمید محبوبی افزود: نیروهای عملیاتی هلالاحمر با استقرار در چند محور مواصلاتی و بهکارگیری ۳۴ تیم عملیاتی متشکل از ۱۲۲ نجاتگر و ۲۷ خودروی امدادی، عملیات امدادرسانی را انجام دادند.
وی تصریح کرد: در جریان این حوادث، ۱۵ نفر مصدوم شدند که ۹ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند و همچنین امدادرسانی فوری به دو مادر باردار انجام شد.
محبوبی همچنین از توزیع ۳۶۱ بسته غذایی و ۳۲ تخته پتو بین افراد متاثر از برف و کولاک خبر داد و گفت: این عملیات با مشارکت ۱۴ شعبه جمعیت هلالاحمر انجام شد و امدادرسانی همچنان در برخی محورهای برفگیر ادامه دارد.