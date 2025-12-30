رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز، در گفت‌و‌گو بخش خبری ۲۰ سیمای البرز، از تدارک برنامه‌های گسترده برای بزرگداشت یوم‌الله نهم دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، داوود شمس، با اشاره به اهمیت تاریخی و راهبردی حماسه نهم دی‌ماه گفت: ۹دی، یوم‌الله بصیرت، روز حماسه‌آفرینی ملت ایران و نماد آگاهی و ولایت‌مداری مردم در بزنگاه‌های حساس انقلاب اسلامی است و بزرگداشت این روز، نقش مهمی در انتقال پیام بصیرت به نسل‌های جوان دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در این گفت‌و‌گو زنده خبری افزود: مراسم محوری گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی در مصلای نماز جمعه کرج با سخنرانی آیت‌الله کعبی است که به تبیین ابعاد حماسه ۹ دی، نقش بصیرت در حفظ انقلاب اسلامی و تحولات روز کشور و منطقه می‌پردازند.

وی در پایان با دعوت از عموم مردم مؤمن و انقلابی کرج تأکید کرد: حضور پرشور مردم در مراسم نهم دی، تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و شهدای گران‌قدر انقلاب است و بار دیگر وحدت، آگاهی و هوشیاری ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.