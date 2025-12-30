پخش زنده
مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور گفت: اعتکاف یک حرکت اصیل، مردمی و ریشهدار دینی است که باید از هرگونه دولتیشدن مصون بماند و با حفظ هویت معنوی خود تقویت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله علیرضا اعرافی در دیدار رئیس ستاد مرکزی اعتکاف، ضمن قدردانی از تلاشهای ستاد اعتکاف، اعتکاف را ظرفیتی کمنظیر برای هدایت معنوی نسل جوان دانست.
وی با تأکید بر لزوم نظاممندی، آیندهنگری و پشتوانه علمی در این عرصه افزود: توسعه اعتکاف نیازمند مطالعه، برنامهریزی، تولید نظریه و ایجاد منابع پایدار است تا این حرکت بتواند پاسخگوی نیازهای فکری و معنوی نسل امروز در برابر هجمههای فرهنگی و فکری باشد.
مدیر حوزههای علمیه کشور همچنین خواستار گسترش همکاریهای منسجم میان ستاد اعتکاف و نهادهای حوزوی در حوزههای پژوهش، تبلیغ، آموزش و بینالملل شد و پیشنهاد داد فهرستی از اقدامات مشترک با زمانبندی مشخص تدوین شود تا ظرفیتهای حوزههای علمیه بیش از پیش در خدمت این حرکت معنوی قرار گیرد.