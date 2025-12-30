پخش زنده
رئیس پلیس کیش از دستگیری دو کلاهبردار رسیدساز جعلی با ۱۰ میلیارد ریال کلاهبرداری در کیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرهنگ نبی اله قاسمی، گفت: پس از اعلام شکایت تعدادی از ساکنان به دلیل کلاهبرداری با استفاده از رسیدهای جعلی واریز وجه، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا کیش قرار گرفت.
او افزود: کلاهبرداران با تماس و مراجعه حضوری در واحدهای صنفی پس از خرید و دریافت کالا با ارائه رسیدهای جعلی از فروشگاههای مختلف کلاهبرداری میکردند.
سرهنگ نبی اله قاسمی، افزود: با اقدامات تخصصی، کلاهبرداران شناسایی و دو متهم دستگیر و به پلیس فتا منتقل شدند.
رئیس پلیس کیش، گفت: متهمان در بازجوییها ابتدا منکر کلاهبرداری بودند و با مشاهده مستندات پلیس، به کلاهبرداری از مالباختگان با روش رسیدجعلی اعتراف کردند.
سرهنگ نبی اله قاسمی، خاطرنشان کرد: پس از بررسی تلفن همراه متهمان، مشخص شد ۲۷۸ فقره رسید جعلی صادر و مبلغی معادل ۱۰ میلیارد ریال از مالباختگان دیگر شهرها کلاهبرداری شده است.
رئیس پلیس کیش، گفت: ساکنان و گردشگران نسبت به فعال سازی پیامک حساب بانکی خود اقدام کنند تا پس از تراکنش بانکی از مانده حساب و تراکنشها مطلع شوند.
سرهنگ نبی اله قاسمی، تصریح کرد: ساکنان و گردشگران هرگونه اعمال مجرمانه و کلاهبرداری در فضای مجازی را با مراجعه به سامانه پلیس فتا به نشانی fata.gov.ir و یا مرکز فوریتهای سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.