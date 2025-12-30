نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی با بیان اینکه ملت ایران در نهم دی‌ماه با حضور گسترده خود به میدان آمدند، دشمنان را ناکام گذاشتند،‌گفت: این روز به عنوان آزمونی الهی برای تمایز یاران واقعی انقلاب از فتنه‌گران بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مهدی قریشی، روز سه شنبه در آیین گرامیداشت سه هزار و ۱۰۰ شهید شهرستان ارومیه افزود: در سال ۸۸ عده ای با دسیسه دشمنان نظام اسلامی، به میدان آمدند و در مقابل رأی ۴۰ میلیونی ملت ما ایستادند و ۶ ماه امنیت جامعه اسلامی را به خطر انداختند و دشمنان نظام را خوشحال کردند.

وی اضافه کرد: روز نهم دی‌ماه ملت ایران به میدان آمدند و با حضور خود دشمنان را ناکام و خوار کردند و کسانی را که با آنان همراهی کرده بودند، از صحنه بیرون رانده و اعلام کردند که به خاطر انقلاب و نظام اسلامی از جان و مال خود نیز می‌گذرند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی تاکید کرد: مردم ایران در نهم دی نیز امتحان شدند و هم‌اکنون نیز این امتحان ادامه دارد.

وی با اشاره به سنت‌های الهی گفت: خداوند متعال سنت امتحان و ابتلا را در طول زندگی انسان‌ها جاری می‌کند تا معلوم شود چه کسی بر دین پایدار است و چه کسی در برابر خطر صحنه را ترک می‌کند.

وی همچنین به مقام شامخ شهادت اشاره و بیان کرد: اگر ما در مسیر شهیدان حرکت کنیم و راهشان را ادامه دهیم، در روز قیامت با آنان محشور شده و در ثواب آن سهیم هستیم.