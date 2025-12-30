امروز: -
حضور حماسی مردم ایران در سالروز نهم دی، روز بصیرت

تاریخ : ۱۴۰۴/۱۰/۰۹- ۱۴:۰۰
برچسب ها: روز بصیرت ، نهم دی ، میثاق با ولایت ، همبستگی ملی
 