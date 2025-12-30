پخش زنده
امروز: -
رئیس ستاد مرکزی اعتکاف گفت: کنگره ملی اعتکاف در مشهد برگزار شد که خروجی آن تولید محتوای کاربردی، کتابها و بستههای آموزشی برای راهبران فرهنگی و جوانان فعال بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام والمسلمین سید علیرضا تکیهای رئیس ستاد مرکزی اعتکاف، به همراه جمعی از اعضای این ستاد، با آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور در قم دیدار و گفتوگو کردند.
در این دیدار، حجتالاسلام والمسلمین تکیهای با ارائه گزارشی جامع از روند برگزاری اعتکاف در کشور، به رشد کمی و کیفی این حرکت معنوی اشاره کرد و گفت: اعتکاف امروز به یک پدیده مردمی، فراگیر و حتی فراملی تبدیل شده و حضور جوانان، طلاب، بانوان و مجموعههای مردمی، سرمایه اصلی این جریان معنوی است.
وی با اشاره به برگزاری کنگره ملی اعتکاف در مشهد مقدس افزود: در این کنگره، علاوه بر برنامههای عبادی، کارگاههای تخصصی علمی، فرهنگی، رسانهای، بینالمللی و ویژه بانوان برگزار شد که خروجی آن تولید محتوای کاربردی، کتابها و بستههای آموزشی برای راهبران فرهنگی و جوانان فعال بود.
رئیس ستاد مرکزی اعتکاف با تأکید بر ضرورت مردمیماندن این حرکت، تصریح کرد: اعتکاف باید همچنان با محوریت مردم، مساجد و بدنه اجتماعی اداره شود و نقش نهادهای حاکمیتی در حد حمایت و تسهیل باقی بماند. هرگونه ساختارگذاری باید بهگونهای باشد که استقلال، هویت مردمی و روح معنوی اعتکاف حفظ شود.
در پایان این دیدار، دو طرف بر تقویت همکاریها، حفظ مردمیبودن اعتکاف، تعمیق محتوای معرفتی و استفاده حداکثری از ظرفیت جوانان، طلاب و نخبگان فرهنگی تأکید کردند.