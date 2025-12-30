به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان با اعلام هشدار سطح نارنجی مرکز ملی پایش و هشدار سریع گفت: از امروز شاهد ورود گردوخاک عراقی به استان خواهیم بود.

محمد سبزه زاری افزود: از اواسط روز سه شنبه ۹ دی تا بعد از ظهر سه شنبه ۹ دی شاهد تاثیر این پدیده گردو خاک بر مناطق غرب و مرکز استان و کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های گرد و خاک هستیم.

وی گفت: مردم در شرایط گردوخاک و آلودگی از تردد غیر ضروری در محیط‌های باز خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین در خصوص وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی از امشب تا اواسط وقت فردا چهارشنبه در نیمه شمالی و شرقی وجاده‌های مواصلاتی استان هشدار سطح نارنجی صادر کرد.