پخش زنده
امروز: -
ثبتنام بخش استانی جایزه «جوان سال ۱۴۰۴» در چهار بخش «اجتماعی و خیریه»، «فرهنگی و هنری»، «علمی، نوآوری و کارآفرینی»، و «ورزش و سلامت» تا ۲۰ دی ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان گفت: فرآیند ثبتنام بخش استانی جایزه جوان سال ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۲۰ دی ادامه خواهد داشت و جوانان واجد شرایط در سراسر کشور میتوانند با مراجعه به سامانه "جوان پلاس" در این رویداد مهم ملی شرکت کنند.
اعظم کریمی با بیان اینکه بخش استانی نقطه آغاز فرآیند انتخاب جوانان برتر کشور است، افزود: در این مرحله ظرفیتها، استعدادها و فعالیتهای شاخص جوانان در سطح استانها مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
او با تأکید بر اهمیت مشارکت حداکثری جوانان در این رویداد ابراز داشت: ثبتنام در چهار بخش «اجتماعی و خیریه»، «فرهنگی و هنری»، «علمی، نوآوری و کارآفرینی»، و «ورزش و سلامت» انجام میشود و داوریها بر اساس شاخصهای تخصصی، میزان اثرگذاری اجتماعی، نوآوری و نقشآفرینی جوانان در توسعه استانها صورت خواهد گرفت.
مدیرکل طرحهای ملی و فراگیر وزارت ورزش و جوانان با بیان این که بخش ملی جایزه جوان سال ۱۴۰۴ ان شاءالله سال آینده برگزار خواهد شد، گفت: هدف از تقویت بخش استانی جایزه جوان سال، شناسایی عادلانه استعدادها در همه نقاط کشور و فراهمسازی زمینه دیدهشدن جوانان فعال در مناطق مختلف است؛ جوانانی که نقش مؤثری در حل مسائل اجتماعی، فرهنگی، علمی و ورزشی استان خود ایفا کردهاند.
او با اشاره به نحوه رأیدهی در مرحله استانی افزود: در مرحله رأیگیری بخش استانی نیز، علاقهمندان و عموم مردم میتوانند با ورود به اپلیکیشن "جوان پلاس"، در فرآیند انتخاب جوانان برتر استانها مشارکت کرده و رأی خود را ثبت کنند.